Gewinnt Karten für Judas Priest am 28. Juli.

Judas Priest bedeutet Heavy Metal vom Feinsten. Zusammen mit Saxon und Iron Maiden lösten sie den Umschwung vom schnöden, ideenlos gewordenen No Future Punk hin zu härteren Tönen aus und begründeten so die „New Wave of British Heavy Metal“. 1971 von K.K. Downing und Ian Hill gegründet stehen Judas Priest neben Superstars wie AC/DC, Led Zeppelin und Kiss absolut auf einer Ebene im Rockolymp. Und wer hat noch nicht zu Riesenhits wie „Breaking The Law“ und „Hell Bent For Leather“ mit seiner Matte in der Luft gewedelt, bis der Arzt kam?

Legendär sind die Auftritte Rob Halford’s in Motorrad Kluft und Harley Davidson, ein Hard Rock und Heavy Metal Frontmann, wie es keinen zweiten gibt. Am Samstag, dem 28. Juli, gastieren „Judas Priest presented by mind over matter“ in der Wiener Stadthalle.