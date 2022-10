Gewinnspiel: Tag der offenen Kellertüren in Horitschon

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Am Samstag, dem 29. Oktober, findet in Horitschon von 13 bis 20 Uhr der herbstliche Tag der offenen Kellertüren statt. Die teilnehmenden Winzer freuen sich auf einen Dialog über den aktuellen Jahrgang in der Flasche und sinnieren über die abgeschlossene Ernte. Am Sonntag, dem 30. Oktober, ist es zusätzlich möglich, Wein zu kaufen.

Die BVZ verlost Tickets für den Tag der offenen Kellertüren in Horitschon am 29. Oktober. Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober.