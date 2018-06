In Rekordzeit waren die Tickets für die 19. Auflage des Festivals im südburgenländischen Bildein bereits im Dezember vergriffen. Die BVZ verlost die letzten Festivalpässe für das legendäre Picture On-Festival. Bands wie „Sepultura“, „Lagwagon“, „Ten Years After“, „Calexio“ und viele mehr werden die Pinkarocker wieder zum Beben bringen. Mit Birgit Denk ist die Königin der wienerischen Mundart erstmals in Bildein zu sehen.

Fixer Bestandteil des Festivals sind auch heuer wieder der Musikverein Eberau und die Zahoracka Banda — die kleinste Blasmusik der Welt, die wieder mit der ungarisch-kroatischen Tamburizza Koprive musiziert. Den letzten noch offenen Live-Act wird in bester Festivaltradition der Sieger des Bandwettbewerbs „america is waiting“ einnehmen, der beim Finale am 29. Juni in der Cselley Mühle ermittelt wird. Premiere feiert der „muskalische Dorfspazierung“. Unter musikalischer Begleitung von „Fuzzman“ zeigen Bildeiner Originale und eine Abordnung der Festivalcrew die schönsten Flecken Bildeins. Groß ist die Vorfreude auch auf die Ausgabe des Literaturprojekts „Anschiffen“ am Pinkastrand. Intendant Christoph F. Krutzler lädt erstmals nur Frauen auf das Literatinnenfloß. Mehr Infos unter www.pictureon.at.