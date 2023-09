Mit der BVZ zum Kabarett von Seppi Neubauer!

Wer in seine Kabarett-Programme geht, erlebt nicht nur einen der lustigsten und interessantesten Kabarettisten Österreichs (ausgezeichnet durch die Ennser Kleinkunstkartoffel), sondern tut dabei gleich noch etwas für die eigene Gesundheit. Nicht, weil Lachen ja die beste Medizin ist, sondern weil Seppi Neubauer die skurrilsten Medizinprodukte mit im Gepäck hat und sein Publikum damit beschenken möchte.

Dem Publikum wird sympathische und hoch pointierte Geschichtenerzählerei zwischen Wahrheit und maßloser Übertreibung geboten, gepaart mit rhythmischer Ukulele und ausgeklügeltem Schmäh.

Die BVZ verlost Tickets für das Kabarett „Seppi Neubauer“ am 4. Oktober im Kulturzentrum Oberschützen oder am 5. Oktober im Kulturzentrum Mattersburg. Das Kennwort lautet dazu Mattersburg oder Oberschützen. Der Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist am 1. Oktober.