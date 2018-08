Unter dem Motto „Wir holen die Stars zu euch“ liegt die Party-Zukunft vom 24. August bis 1. September im Oberwarter Discopark, der auf 1.000 Quadratmetern mit zwei Areas — Club und Stadl — lockt. „Diese Stimmung kennt man sonst nur von Europas größten Party-Hotspots“, macht Veranstalter Georg Halper Lust auf mehr.

Im Vorjahr heizten H.P. Baxxter alias „Scooter“, „Mike Candys“ und Marco Wagner im Discopark ein. Auch heuer kann sich das Programm sehen lassen. Am 24. August sind „Cascada“, am 25. August „Mash Up Masters“ mit Phil T. und Gordon & Doyle zu Gast.

Am 29. August gibt "Harris & Ford" ein Gastspiel. Am 1. September sorgen „Phil T. und DJ Freaka“ für Stimmung. Im Event-Stadl, der an das Discozelt angrenzt, kommen Schlager- und Ballermannfans ab 24. August auf ihre Kosten. Am 25. August heißt das Motto „Dirndl und Lederhose“, am 30. August gibt es eine Schlagernacht, am 31. August die Ö3 Disco und Melissa Naschenweng und am 1. September eine „Ballermann Party“.