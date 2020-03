Iron Maiden kommen 2020 im Zuge ihrer „Legacy Of The Beast“ – Tour auch nach Europa. Nach ihrer Headliner-Show am Nova Rock 2018, machen sie am 16. Juli 2020 nun in Wiener Neustadt Halt.

Die BVZ verlost Tickets für den 16. Juli im Stadion Open Air in Wiener Neustadt.

Kennwort: Iron Maiden. Einsendeschluss: 8. April.

