Von Horizzante, Gelben Muskateller und Chardonnay über Blaufränkisch Gugafanga, Merlot und Zeitreise bis hin zu Blaufränkisch Ried Dürrau und The Oak – bei „Verwinzert & Verzaubert“ in Horitschon ist für jeden Geschmack etwas dabei. Alle Weine werden glas- oder flaschenweise angeboten, die Verrechnung erfolgt nach Verbrauch. Ein pannonisch-mediterranes Buffet mit Vorspeisen, Salaten, Hauptspeisen und Desserts gibt es vom Restaurant „DaBuki“ in Neutal.

Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt: Von Jazz und Groove bis zu Rhythm’n‘Blues sorgt The Jazzy Groovy Company für gute Stimmung.

Die BVZ verlost Tickets für das Eichenwald Weinevent „Verwinzert & Verzaubert“ am 14. August in Horitschon. Teilnahmeschluss ist der 9. August.