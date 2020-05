Ein brutaler Banküberfall bringt Major Pollak hart an seine physischen Grenzen. Eigentlich ist er nur Leiter einer kleinen Polizeistation in der niederösterreichischen Provinz. Außerdem steht er kurz vor seiner Pensionierung. Aber Pollak hat schon immer ein Faible für außergewöhnliche Fälle gehabt und außergewöhnlich ist dieser Fall fürwahr. Verbissen folgt Pollak also der noch frischen Fährte der flüchtigen Verbrecher und heftet sich dicht an deren Fersen. Unfreiwillig komische Szenen geben auch Anlass zum Schmunzeln – Täter sind schließlich auch nicht nur perfekt. Letztlich führen alle Spuren den gewieften Kriminalisten in den Wald am Fuß des Geschriebensteins. Aber da gibt es plötzlich mehrere „Interessenten“ an der Verbrecherjagd.

Der Autor Raimund Keinrath wurde 1961 im Burgenland geboren und lebt in Langeck. Das Schreiben ist seine große Leidenschaft. Mordbuben ist Keinraths Debüt-Krimi.

Die BVZ verlost in Kooperation mit Edition Lex Liszt 12 das Buch „Mordbuben“ von Raimund Keinrath. Teilnahmeschluss ist der 24. Mai.