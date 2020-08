Hausmann Mario Hubinger übernimmt die Gaststätte seines Vaters in Wien. Leider ist die Trattoria „Dolce Vita“ ziemlich heruntergekommen und benötigt dringend neue Ideen. Mit seinem „französischen“ Koch Boris macht er ein In-Lokal daraus und auch der neu geschaffene Partyservice soll Geld in die Kasse bringen. Doch immer wieder hat der Neu-Gastronom Befürchtungen, dass das Unternehmen Dolce Vita in einem finanziellen Desaster enden wird. Als ihm sogar die Russenmafia bedroht, kommt es auch in seinem Privatleben zu Turbulenzen. Den ORF-Serienklassiker gibt es jetzt endlich wieder auf DVD.

Die BVZ verlost DVDs von „Dolce Vita“. Teilnahmeschluss ist der 26. August.