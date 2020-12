Das Thermenhotel und das Sporthotel Kurz in Lutzmannsburg und Oberpullendorf bieten Erholung für Familien (kinderfreundlich), Aktivurlauber und Sportbegeisterte. Ob ein Besuch in der Sonnentherme Lutzmannsburg, eine Tour mit dem Fahrrad oder ein Tag am Tennisplatz, es gibt viel zu erleben.

Die BVZ verlost gemeinsam mit dem Sporthotel Kurz Gutscheine im Wert von 100 Euro für das Thermenhotel Kurz in Lutzmannsburg oder für das Sporthotel Kurz in Oberpullendorf. Der Gutschein kann in einem der beiden Hotels eingelöst werden.

Kennwort: Sporthotel Kurz oder Thermenhotel Kurz.

Einsendeschluss: 3. Jänner