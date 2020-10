Anthocyane, Vitamine und Spurenelemente – alles ist in der Aroniabeere in hohen Mengen enthalten. Dies macht die Aroniabeere besonders wertvoll für das Immunsystem und die Regeneration des Körpers. Die Familie Tschida kultiviert seit 2014 diese Powerbeere, die auch zu den Medical Foods zählt, in Illmitz und setzt bei der Be- und Verarbeitung auf biologische Grundsätze, hohe Qualität durch Handarbeit und Freude am Experimentieren. Durch zahlreiche Rückmeldungen von Kunden, die über positive Wirkungen bei verschiedenen Erkrankungen erzählen, fühlt sich die Familie Tschida in ihrem Weg bestätigt.

Die BVZ verlost ein komplettes Verkostungssortiment der Aroniabeere von der Familie Tschida aus Illmitz. Kennwort: Aronia. Einsendeschluss: 2. November.