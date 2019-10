Im Kino Vod Club können die beliebtesten österreichischen Kinofilme auf den Webseiten von 40 Kinos in ganz Österreich gestreamt werden: Das sind über 450 österreichische Filme. Das Angebot reicht von Blockbustern über Oscar-Kandidaten wie Sudabeh Mortezais „Joy“ bis zu Dokumentationen. Der Kino Vod Club ist eine Online-Bibliothek des österreichischen Kinofilms, die in Europa einzigartig ist, da bei jedem Stream die Filmemacher und die Kinos am Umsatz beteiligt sind.

Was kostet dieses „Austro-Netflix“?

Der Kino Vod Club ist eine Initiative der österreichischen Kinos, Produzenten und Filmemachern. Sobald die Filme nicht mehr im Kino zu sehen sind, werden sie via Streaming zugänglich gemacht. Man zahlt 4,90 Euro pro Film und kann innerhalb von 60 Stunden den Film mehrmals sehen. Einen Teil der Streamingeinnahmen bekommen das Kino und die Filmemacher direkt. Somit profitieren die Kinos von der Online-Nutzung unserer Filme.

Auf welchen Geräten kann ich mir die Filme anschauen?

Auf fast allen Geräten.

Wie stark ist das Burgenland in eurer Videothek vertreten?

Was das Burgenland zu bieten hat an Kinofilmen, ist zu sehen.

Was ist der Unterschied zu Flimmit?

Wir sind spezialisiert auf den österreichischen Kinofilm. Bei uns ist vom österreichischen Kinospielfilm bis zum Dokumentarfilm alles zu sehen. Flimmit ist ein Produkt des ORF, dort gibt es viele Fernsehserien- und TV-Produktionen. Wir sehen den Kino Vod Club als Ergänzung zu Flimmit.

Wir verlosen Gutscheincodes!

Die BVZ verlost Gutscheincodes, mit denen man sich gratis einen Film nach Wahl bei allen angeführten Kinos online unter https://kino.vodclub.online/ ansehen kann. Kennwort: Kino. Einsendeschluss: 16. Oktober.