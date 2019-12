Das seit Kurzem erhältliche ORF-Kochbuch umfasst 36 Rezepte, darunter traditionelle Gerichte wie Balasn, Marillenknödel oder Liwanzen, aber auch unbekannte Köstlichkeiten wie „Ho Se Mo“ sowie neue Gerichte wie Hirse-, Walnuss- oder Quinoa-Kirsch-Auflauf. Neben der traditionellen Zubereitungsart gibt es auch Rezeptvarianten für die bewusste Ernährung.

Nach dem Erfolg des Backbuchs über Hochzeitsmehlspeisen sei die Entscheidung nicht schwergefallen, abermals ein Buch in der Reihe „Mahlzeit Burgenland“ herauszugeben, so ORF-Landesdirektor Werner Herics, „mit Gerichten, die es in Buchform so nicht gibt.“

Den 88 Seiten umfassenden Bildband hat Fotograf Andi Bruckner gestaltet, die Rezepte stammen von der Olbendorfer Konditormeisterin Irmgard Pomper.

