Erlesener mittelburgenländischer Merlot veredelt mit feinstem Cannabis – eine harmonische Symbiose für einen unvergleichlichen Genuss: Das bietet der CBD Merlot No. 420 vom Weingut Da Rebler. Der 420er besitzt ein sehr dunkles Rot. In der Nase gewinnt leicht der Cannabis die Überhand, richtig frisch und fruchtig, am Gaumen zeigt er sein tolles Aroma von Pflaumen und Kirschen. Die weichen Tannine bringen außerdem Noten von Brombeeren und Heidelbeeren mit ein. Die ausgewogene Säure macht den Merlot zu einem sanften, vollmundigen Wein.

Die BVZ verlost einen gemischten 6er-Karton mit dem neuen CBD Merlot No. 420. Kennwort: Da Rebler. Einsendeschluss: 6. Jänner.