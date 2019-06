Seit Frühjahr 2009 gibt es das Gelände der Golden View Ranch im Mörbisch. Die Lage besticht mit dem fantastischen Ausblick über den gesamten Neusiedler See. Hier kann man ganzjährig in der Halle verschiedene Aufgaben reiten oder Ausritte in die herrliche Umgebung machen.

Die Reithalle mit 800m² ist bestens ausgerüstet für Sommer- und Winterbetrieb und das Stüberl lädt zum Verweilen und Beobachten des Reitunterrichts ein.

Es ist eine Pflegestation für die Pferde vorhanden. Der Stall für 16 Pferde besitzt großzügigen Boxen mit Fenster und die Hälfte davon ist auch mit Paddocks ausgestattet.

Die BVZ verlost in Kooperation mit Kiddyspace und Golden View Ranch in Mörbisch einen Gutschein für eine Reiteinheit im Wert von 25 Euro.

Einsendeschluss ist der 26. Juni.