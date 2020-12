Weihnachten steht vor der Tür. Und auch wenn es dieses Jahr ein etwas anderes Weihnachten im kleinen Kreis sein wird, Genuss und Kulinarik dürfen besonders heuer nicht fehlen. Mit der Cuvée Excelsior vom Rotweingut Lang in Neckenmarkt, die 26 Monate in neuen Barriquefässern reifte, wird jedes Weihnachtsfest zum Genussfest.

Funkelndes Violett, elegant und tiefgründig, Brombeere und Pflaume in Rum gemeinsam mit Exotik von Ingwer und Eukalyptus, warme Holzröstaromen und etwas Veilchen machen diesen Genuss zu etwas besonderem. Kräftiger, extraktreich dichter Körper, intensive Aromen vom Rumtopf im Zusammenspiel mit komplexen Holzaromen wie Zimt und Süßholz, reife Tannine, die an Kakao erinnern – ein Verführerwein für besondere Anlässe oder Winterabende vor dem Kamin. Die BVZ verlost die Cuvée Excelsior (wird per Post zugesandt). Kennwort: Rotweine. Einsendeschluss: 28. Dezember.