Bio im Fokus beim Hofmarkt am Bio-Landgut Esterhazy

Beim Hofmarkt und Familienfest am Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen am 20. und 21. November warten Aussteller der Markthalle Kulinarium Burgenland, regionale Schmankerl und Wildspezialitäten auf die Gäste.

Anmeldung zum Newsletter

Die BVZ verlost Gutscheine für das Familienfest und den Hofmarkt in Donnerskirchen. Kennwort: Familienfest. Einsendeschluss: 10. November.