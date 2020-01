Alles begann vor rund 20 Jahren mit einer Crew von Naturfilmern der BBC Natural History Unit. Sie machte sich auf, um eine Filmreihe über die Weltmeere zu drehen – in einem noch nie dagewesenen Umfang: Aus den einzigartigen Aufnahmen entstand die preisgekrönte Serie „The Blue Planet“, die mit der Erstausstrahlung im Jahr 2001 neue Maßstäbe für Meeresdokumentationen setzte. Die Live-Adaption „Unser Blauer Planet II – Live in Concert“ zeigt eine Auswahl der spektakulärsten Szenen auf einem riesigen LED-Screen – und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise: von eisigen Polarmeeren zu Korallenriffen, von der Tiefsee bis hin zu riesigen Tangwäldern. Begleitet werden die Aufnahmen von der Musik des Oscar-Preisträgers Hans Zimmer, Jacob Shea und David Fleming. Das renommierte „The City of Prague Philharmonic Orchestra“ und ein Chor unter der Leitung von Dirigent Matthew Freeman intonieren die mitreißenden Kompositionen live.

Die BVZ verlost Tickets für Blue Planet – Live in Concert am 17. Mai in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Blue Planet. Einsendeschluss: 2. Februar.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich auch jetzt schon Tickets sichern auf BVZ.at/ticketshop!