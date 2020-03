“Der schönste Platz auf Erden“, ein Film von Elke Groen, der die heurige „Diagonale“ in Graz eröffnen wird, ist am 26. März (19 Uhr), im Dieselkino Oberwart zu sehen.

Zum Film: 2016, Präsidentschaftswahl in Österreich. Pinkafeld war plötzlich im Fokus der Welt. Die Menschen dort geraten in Aufruhr, da „ihr“ Pinkafeld in den internationalen Medien als Nazidorf hingestellt wurde, denn es ist die Heimatgemeinde von „ihrem“ Norbert Hofer. Er war der erste rechtspopulistische Kandidat der freiheitlichen Partei, der realistische Chancen auf das Bundespräsidentenamt hatte. Im Dezember 2016 begann Regisseurin Elke Groen, den Menschen in Pinkafeld zuzuhören und sie blieb bis 2019.

