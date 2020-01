Hier werden Träume wahr: Im März 2020 wird die neue Show „Dreams Come True“ aus der „Disney in Concert“-Reihe wieder in Österreich zu sehen und zu hören sein. Neben dem Hollywood-Sound-Orchestra werden zahlreiche Starsolisten die schönsten Disney-Songs performen.

Die BVZ verlost Tickets für „Disney in Concert“ am 18. März in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Disney. Einsendeschluss: 19. Februar.

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at, per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder auf BVZ.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass personenbezogene Daten dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Ticketaushändigung am Veranstaltungstag zu ermöglichen.