Electric Easter Festival im Messezentrum Oberwart

Alles begann vor Jahren. Gerhard Pekarek, mit seiner Firma Sound-X-Press und Stefan Meitz mit seiner Firma Lighting-Tec. „Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren eine Vielzahl an Events und Großveranstaltungen technisch abgewickelt. Dazu gehörten z.B.: 50 Jahre Jubiläum Oktoberfest Hartberg, Inform Discopark, Spielberg Formel 1 Grand Prix, Sommerwiesn Oberpullendorf, verschiedene Open-Airs und Live-Konzerte wie Jürgen Drews, Nik P., Edmund, Melissa Naschenweng, Hannah, Fantasy, Matthias Reim und viele mehr.

Dank viel Erfahrung und dem angeeigneten Know How wollen wir neue Wege gehen. Nicht nur mit der technischen Abwicklung, sondern auch als Veranstalter wollen wir neue Maßstäbe setzen und Ideen verwirklichen. Mit der Firma MeiPek-Events sind wir in der Lage, alles was eine erfolgreiche Veranstaltung benötigt, aus einer Hand zu bieten. Von Catering, Bühne, Ton, Licht, LED-Walls, Marketing, Beratung, Vermittlung von Künstlern wie DJ´s, Live Bands, Moderatoren, Kabarettisten, Alleinunterhalter etc..

Am Ostersonntag den 17. April, findet das „Electric Easter Festival“ in der Messehalle Oberwart statt. Ein tolles umfangreiches Programm mit 2:Tages:Bart, Steve Lima, MaxxDuke, Sebbo und 2 weiteren DJ´s aus der Region werden geboten.

Wir verwandeln die Messehalle Oberwart in eine Festival Halle so wie es sie noch nie zuvor gab. Mit einer extravaganten Bühne, LED-Walls, Pyro-Technik und jede Menge Überraschungen wird dieser Event in Erinnerung bleiben und somit ein Fixpunkt im Jahreskalender werden.

Es gibt VVK-Tickets, VIP-Tickets und natürlich auch Abendkasse.

Die Tickets sind erhältlich unter: www.meipek.events.at .“ EINTRITT AB 16 JAHREN