Landesjägerball in Eisenstadt.

Der Burgenländische Landesjagdverband lädt auch heuer wieder zum Landesjägerball ins Schloss Esterházy in Eisenstadt ein. Am Samstag, dem 12. Oktober, ist es soweit: Der Ball wird um 20 Uhr mit einer Polonaise mit Tanzlehrer Roman E. Svabek eröffnet. Auf die Gäste warten außerdem eine Tombola, eine Disco sowie ein Schießkino. Für beste Tanzmusik sorgt Top Sound, Tina Well wird den Empiresaal rocken. Auch um Mitternacht gibt es beste Unterhaltung – lassen Sie sich überraschen.

Die BVZ verlost einen Tisch für vier Personen inklusive Eintritt und Sekt für den Landesjägerball.

Kennwort: Landesjägerball.

Einsendeschluss: 1. Oktober.