Mystische Kräfte der Shaolin in Eisenstadt.

In den vergangenen 25 Jahren haben Millionen Menschen in über 6.000 Vorstellungen die mystischen Kräfte der Shaolin Mönche bewundert. Die Show zeigt in eindrucksvollen Bildern, gedreht am heiligen Berg Song Shan und am Original Tempel, das Training der Mönche und folgt den Spuren des Zen-Gründers Boddhidharma.

Die BVZ verlost Karten für die Shaolin Mönche am 13. März im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt. Kennwort: Shaolin Mönche. Einsendeschluss: 19. Februar.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich auch jetzt schon Tickets sichern auf BVZ.at/ticketshop. Für Abonnenten gibt es vergünstigte Karten!

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at, per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder auf BVZ.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass personenbezogene Daten dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Ticketaushändigung am Veranstaltungstag zu ermöglichen.