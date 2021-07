Der Rock-Gott meint es gut mit dem Nova Rock Encore, das heuer erstmalig in Wiener Neustadt stattfinden wird. Von den Bands wird es eine bunte Mischung aus bekannten Nova Rock-Größen und internationalen Mega Rock Acts geben. Seiler & Speer, Parov Stelar und Bullet for my Valentine füllen Open Airs und Hallen im In- und Ausland, Måneskin sind als ESC-Gewinner aktuell mit drei ihrer Hits in den österreichischen Charts auf den vordersten Plätzen anzutreffen. Für die Gäste gilt am Festival ein umfassendes Sicherheitskonzept, der Eintritt ist nur nach der 3G-Regel möglich.

Die BVZ verlost Tickets für das Nova Rock Encore Festival am 11. September im Stadion Wiener Neustadt. Kennwort: Nova Rock Encore. Teilnahmeschluss ist der 16. August.