Kabarettist Lukas Resetarits beobachtet seine Umgebung genau und ist zu einem wichtigen Punkte gekommen: Vieles, was mit uns und um uns geschieht, scheint uns egal zu sein. Politik erscheint nur mehr als Propaganda in der Boulevardpresse – wurscht. Soziale Standards werden in Frage gestellt – wurscht. Exekutive und Justiz schützen nicht uns vor Rechtsextremen, sondern die Rechtsradikalen vor uns – wurscht.

Angst haben wir nur vor Fremden und Fremdem. Was Basti und Bumsti, Kickl und Hoferl anstellen – wurscht. Gratis-Boulevard und primitives Privat-TV machen Meinung. Ist uns wirklich alles wurscht, oder regt sich vielleicht doch witziger Widerstand? Dem Lukas ist es nicht wurscht und er stellt viele Fragen und sucht Antworten darauf. Witzig und absurd kann das werden in seinem Kabarettprogramm „Wurscht“.

Und am Ende reitet er vielleicht auf einem Polizeipferd in den Sonnenuntergang, der diesmal im Osten stattfindet.

