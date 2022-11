Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Bernhard Fibich hat Weihnachtslieder für Kinder komponiert. Kinder und Erwachsene werden aktiv in das Konzert einbezogen und dürfen auf die Bühne kommen. Die BVZ verlost Tickets für Kinderliedermacher Bernhard Fibich am 11. Dezember, 15 Uhr, in der KUGA Großwarasdorf. Kennwort: Fibich. Einsendeschluss: 6. Dezember.