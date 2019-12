Nach der ausverkauften „Tausend Tattoos Tour“ kommt er – passend zum Release seines neuen Albums „Ich & keine Maske“ – zurück: Kein geringerer als Sido wird das Gelände der METAStadt in seinen Block verwandeln.

Mit seiner achten Soloplatte „Ich & keine Maske“ schließt Sido an den Alben-Zyklus seiner Frühphase an: Schon der Titel nimmt Bezug auf die Musik, die den Jungen aus dem Block einst zum Star machte. Vor allem aber öffnet „Ich & keine Maske“ eine neue Phase in dieser tatsächlich beispiellosen Karriere.

Über mehrere Monate hat Sido sich für dieses Album mit seinen Produzenten DJ Desue und X-Plosive eingesperrt. Für ihn ist „Ich & keine Maske“ die definierende Platte einer Karrierephase. Für alle anderen ist es ein Blick in die Seele eines einzigartigen Künstlers.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert von Sido am 15. Juli 2020 beim METAStadt Open Air Wien. Kennwort: Sido.

Einsendeschluss: 15. Jänner 2020.