Stift Altenburg in Niederösterreich ist auch als „Trogerstift“ bekannt. Der Barock-Maler Paul Troger hat hier seinen künstlerischen Abdruck hinterlassen. 2019 ist für das Benediktinerstift ein ganz besonderes: Vor 875 Jahren übergab Gräfin Hildburg von Poigen das von ihr gestiftete Kloster Altenburg dem Bischof von Passau. Wenn die Besuchersaison am 1. Mai beginnt, erwartet die Gäste des Stifts noch eine andere Besonderheit: Im Vorjahr hat mit der „Sammlung Arnold“ ein einzigartiger Kunstschatz Einzug in das Barock-Juwel gehalten, der in der Galerie im Kaisertrakt bewundert werden kann.

