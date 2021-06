Weingenuss mit Sound & Kulinarik.

Chillen und genießen kann man beim ersten Verwinzert & Verzaubert – After Work Event in Horitschon. Die Eichenwald Weine laden am 24. Juni zu einem gemütlichen Abend mit einer Eichenwald Weinbar, The Oak Gin Bar und kulinarischen Spezialitäten vom Habe D‘Ere und Street Food and more. Live Sound liefern dazu The Hopfenswingers. Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der gültigen Covid-19-Schutzmaßnahmen durchgeführt.

Die BVZ verlost Tickets für das Verwinzert & Verzaubert – After Work Event plus je eine Flasche Wein. Kennwort: verwinzert & verzaubert. Einsendeschluss: 23. Juni.