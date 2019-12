Wirtschaftsbund lädt zum Ball.

Der 38. Ball der Wirtschaft geht am 25. Jänner 2020 in der Wirtschaftskammer Burgenland über die Bühne. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Bei der BVZ-Fotobox kann sich jeder Gast sein persönliches Ballfoto gestalten und gratis mit nach Hause nehmen. Ab 23 Uhr heizt DJ Cosmic in der BVZ-Disco den Ballgästen ordentlich ein.

Die BVZ verlost Karten für den Ball der Wirtschaft am 25. Jänner 2020 in Eisenstadt. Einsendeschluss: 10. Jänner. Kennwort: Ball der Wirtschaft.