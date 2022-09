1x1 Drachen – Im Drachenflug durchs kleine Einmaleins

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

In diesem Lernspiel üben Kinder im Grundschulalter spielend das kleine Einmaleins. Als junge Drachen lassen sie vorsichtig Eier den Edelstein-Berg hinunterrollen. In welchen Zahlen-Höhlen landen sie, um sie mit der ausliegenden Einmaleins-Karte zu multiplizieren? Jeder will seine Bingo-Tafel möglichst rasch mit Lösungs-Chips belegen, da ist es ratsam, die fehlenden Zahlen für seine Rechnungen zu wählen. 5x8? 3x8? 2x8? Wer zuerst zwei Reihen seiner Tafel belegen kann, gewinnt das lustige Kopfrechen-Training mit eingebauter Selbstkontrolle.

Förderschwerpunkte: Übung im kleinen Einmaleins, Aufmerksamkeit und strategisches Denken

für 2 bis 4 Kinder von 7 bis 10 Jahren, von Wolfgang Dirscherl, für (UVP) 16,99 Euro,



Wir verlosen ein Spiel! Teilnahmeschluss ist der 30. September