Die 24 Stunden Burgenland Extrem Tour ist eine Herausforderung, ein Abenteuer und eine Grenzerfahrung, um Freude, Leidenschaft, Freundschaft, Begegnung und Bewegung zu erleben. Gerade in dieser Pandemie-Zeit ist das Draußen-Sein und die Bewegung im Freien immer noch die beste Vorsorge für ein gutes, gesundes Leben auf einem guten, sauberen Planeten. Am 22. Jänner 2021 startet die 10. Auflage der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour. Neben Oggau mit 120 Kilometern und Apetlon mit 60 Kilometern wird es heuer auch wieder in Ungarn einen Start geben. Der 80 Kilometer lange „Memorial Trail“ führt von Hegykö nach Oggau. In Neusiedl am See geht „School of Walk“ für Schüler und Schülerinnen in die vierte Runde. Ebenfalls mit am Start ältere Mitmenschen, die im Rahmen von „Golden Walker“ ein generationenübergreifendes Abenteuer erleben wollen.

Weitere Infos unter www.24stundenburgenland.com.

Die BVZ verlost Golden Walker Tickets für die 24 Stunden Burgenland Extrem Tour am 22. Jänner 2021 rund um den Neusiedler See. Kennwort: Burgenland Extrem. Einsendeschluss: 17. November.