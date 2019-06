Stand up Comedy war gestern. Hier kommt die erste Start-up Comedy! Wir garantieren Ihnen zwei Millionen Gags in zwei Minuten.

Denn die Comedy Hirten sind keine Kabarettgruppe, sondern viel mehr eine satirische Bewegung. Erleben Sie die besten Key Note Speaker an einem Abend.

Werden Sie an einem einzigen Abend schöner als jedes Model auf Instagram, reicher als Donald Trump und Bill Gates zusammen und glücklicher als die Menschen von Bhutan.

Wie sagt Buddha so schön: es gibt nur eine einzig wahre Zeit sich das neue Programm der Comedy Hirten anzusehen. Und diese Zeit ist jetzt!

Wir verlosen Tickets!

Die BVZ verlost Tickets für den 13. Juli mit den Comedy Hirten am Festivalgelände in Wiesen. Kennwort: Comedy Hirten. Einsendeschluss: 4. Juli.