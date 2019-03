Amy MacDonald mit „Woman of the World“ zu Gast in Wien.

Amy MacDonalds Album „Woman of the World“ ist am 23. November 2018 erschienen. Die schottische Singer-Songwriterin hat zudem den Titeltrack „Woman of the World“, einer von zwei neuen Songs auf dem Album, neben „Come Home“ veröffentlicht. Daneben enthält das Album Amy’s Hits aus den vergangenen 10 Jahren, darunter „Mr Rock & Roll“, „Dream On“ und „Poison Prince“. Amy MacDonald hat seit ihrem Durchbruch mit ihrem Debütalbum „This Is The Life“ im Jahr 2007, insgesamt 13.000.000 Alben weltweit verkauft. Im April kommt sie nach Wien und tritt im Gasometer auf.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert von Amy MacDonald am 7. April im Gasometer in Wien. Teilnahmeschluss ist der 1. April.

Ihr könnt euch auch jetzt schon Tickets sichern im BVZ-Ticketshop!