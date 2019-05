Österreichs Fußball-Nationalteam will im dritten Spiel der EM-Qualifikation erstmals Punkte holen. Gegen Polen (0:1) und Israel (2:4) lief es nicht nach Wunsch, beim nächsten Heimspiel soll aber endlich über Punkte gejubelt werden dürfen. David Alaba und Co. treffen dabei am 7. Juni im Klagenfurter Wörthersee Stadion auf Slowenien. Anpfiff des vom Land Burgenland präsentierten EM-Quali-Spiels ist um 20.45 Uhr. Drei Tage später folgt am 10. Juni das Match in Nordmazedonien.

