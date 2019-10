Er spielte bereits an der Seite von Tom Cruise in Mission Impossible, zeigte sein musikalisches Schauspieltalent in 500 Vorstellungen des Erfolgsmusicals I am from Austria und spielt in Vorstadtweiber den Juwelier ihres Vertrauens an Nina Prolls Seite. Jetzt kommt Martin Bermoser in das beschauliche Rotweindorf Horitschon und begibt sich auf literarische Weinsuche. Für den musikalischen Abgang sorgt der talentierte Gitarrist Jimi Dolezal.

Es wird unter anderem die Frage gestellt, warum in der Literatur so viel schiefgegangen ist: müsste es bei Shakespeare nicht heissen: “Wein oder nicht Wein, das ist hier die Frage? Rainhard Fendrich hat dazu ein passendes Lied geschrieben: „Wein bei Nacht”. Es wird aufgeklärt, was Nietzsche wirklich meinte mit: wenn du zum Weine gehst, vergiss die Peitsche nicht! Und viele andere kleiner Weinreden, die aus den Tiefen der Literatur geborgen werden!

Begleitet von Wein Besonderheiten und Entdeckungen, sowie einem burgenländischen Strudelbuffet mit Zutaten aus der Region {süß und salzig}, die die Suche nach dem Weinverstand mit Sicherheit fördern.

