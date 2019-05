„Lost In France“, „Total Eclipse Of The Heart“ oder „Holding Out For A Hero“ – das sind nur drei von Bonnie Tylers größten Hits. 2019 gastiert sie hierzulande, um neben ihren Greatest Hits auch die Songs ihres neuen Albums „Between The Earth & The Stars“ zu präsentieren.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert von Bonnie Tyler am 25. Mai in der Wiener Stadthalle. Teilnahmeschluss ist der 16. Mai.

