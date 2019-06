Für beste Stimmung garantieren die Ska-Punk-Legenden von The Locos sowie der Gipsy-Jazz-Gitarrist Harri Stojka. My Ugly Clementine, Lylit, James Choice & The Bad Decision und St. Chameleon sind heuer neu dabei.

Ein einmaliges Konzerterlebnis wird es auch mit den Schlagergarten Gloria Allstars und Black Inhale geben. Im Programm finden sich die Local-Heroes Psycho Toaster und Suricates sowie mit Ripoff Raskolnikov, Romano Drom und Sonny and His Wild Cows feinste Musikprojekte aus Ungarn wieder.

Fixer Bestandteil sind wieder der Musikverein Eberau und die Zahoracka Banda. Den noch offenen Live-Act wird der Sieger des burgenländischen Bandwettbewerbs „america is waiting“ einnehmen.

