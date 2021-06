Nach der coronabedingten Absage des Rotweinfestivals Mittelburgenland im Vorjahr laden die Winzer aus Deutschkreutz und Umgebung am 9. und 10. Juli von 10 bis 18 Uhr auf ihre Weingüter zum Gustieren und Verweilen ein. Die Tage der offenen Kellertüren finden in gewohnter Weise statt, nur die Verkostung in der Deutschkreutzer Hauptstraße kann noch nicht durchgeführt werden.

Die BVZ verlost Tickets für das Rotweinfestival Mittelburgenland. Kennwort: Rotweinfestival. Einsendeschluss: 30. Juni.