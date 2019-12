„Eine Weihnachtsgeschichte“ ist eine der bekanntesten Erzählungen von Dickens. Ebenezer Scrooge, dem geizigen alten Mann, erscheinen in der Nacht vor Weihnachten drei Geister, die ihn auf eine Reise in die Vergangenheit zum diesjährigen Weihnachtsfest bei seinem Angestellten mitnehmen und in die Zukunft, die alles andere als rosig sein wird, wenn sich sein kaltes Herz nicht endlich erweichen lässt. Das interaktive Familien-Musical von Christian Berg und Michael Schanze wird auch 2019 sowohl Erwachsene als auch Kinder mit hervorragenden Darstellern, stimmungsvollen Liedern und beeindruckender Kulisse in eine berührende Märchenwelt entführen.

