Elton John ist zweifellos einer der angesehensten und am meisten bewunderten Künstler aller Zeiten, dementsprechend ist auch die Nachfrage nach seinen spektakulären Bühnenshows weltweit ungebrochen.

Seit seiner ersten Tournee 1970 hat der Brite mehr als unglaubliche 4.000 Auftritte in mehr als 80 Ländern absolviert.

Er ist einer der bestverkaufenden Solo-Künstler aller Zeiten – 38 Gold und 31 Platin- oder Mehrfach-Platin-Alben, über 50 Billboard Top 40 Singles in den Vereinigten Staaten und mehr als 300 Millionen verkaufte Einheiten weltweit kann er bis dato verzeichnen.

Elton John hält – mit mehr als 33 Millionen Stück – immer noch den Rekord für die meist verkaufte Single aller Zeiten: „Candle In The Wind 1997“.

Aufgrund der überwältigenden Reaktionen und unglaublichen Nachfrage hat Elton John neben einem zweiten Konzert in der Wiener Stadthalle auch ein weiteres Konzert in der Messe Graz Open Air am 3. Juli im Rahmen seiner Farewell Yellow Brick Road Tour angekündigt.

Die BVZ verlost Tickets für das Open Air Konzert von Elton John am 3. Juli in der Messe Graz. Kennwort: Elton John.

Teilnahmeschluss ist der 26. Juni.

Jetzt Tickets sichern auf BVZ.at/ticketshop!