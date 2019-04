Die Jubiläumstournee ist ein weiterer Höhepunkt in der 20jährigen Karriere des Schlagerduos. Mit den beliebtesten Hits, die in einem Fan-Voting für das Jubiläumsalbum (VÖ: 09.03.2018) gewählt wurden, und zwei brandneuen Tracks im Gepäck, setzen FANTASY ihre grandiose Jubiläumstournee fort.

Damals, vor zwanzig Jahren, hätten sich das Freddy Malinowski und Martin Hein wohl in ihren kühnsten Fantasien nicht erträumt: Weit über tausend Wochen lang läuft nun ihre gemeinsame Karriere, über eine Million Tonträger haben die Fans gekauft, unzählige Male standen die beiden Künstler an diesen 7.300 Abenden gemeinsam auf der Bühne, sie haben Gold und Platin in Deutschland und Österreich, waren viermal für den ECHO – eine der bedeutendsten Musikauszeichnungen Europas – nominiert und eroberten zweimal auf Anhieb die Spitze der Charts.

Wir verlosen je 2x2 Tickets für die Shows am 04. Mai in Wiener Neustadt und am 07. Mai in Wien. Teilnahmeschluss ist der 24. April!