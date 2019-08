Gin Produzenten, Barkeeper und Brandmanager präsentieren neben den ganz großen auch viele kleinere, neue Gin-Brands. Im Zentrum steht einmal mehr „Queen Mum’s Klassiker“, das Gin Tonic. Live-DJs sorgen für ausgelassene Partystimmung.

Die BVZ verlost Tickets für den Ginmarkt am 21. September in der Ottakringer Brauerei in Wien. Teilnahmeschluss ist der 5. September.