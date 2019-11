James Blunt besinnt sich auf seine Wurzeln und veröffentlichte am 25. Oktober sein neues Album „Once Upon A Mind“. Er kehrt zu dem zurück, was er beherrscht wie kaum ein anderer: Zeitlose Songs schreiben, die Herz und Verstand gleichermaßen berühren.

Das gesamte Werk ist von Wärme und einem starken Gefühl von Persönlichkeit durchzogen.

Bis heute hat James Blunt über 24 Millionen Alben verkauft, international durfte er an die 170 Platinplatten sammeln.

Seine Shows sind musikalisch echte Highlights, am 31. März 2020 kommt er in die Wiener Stadthalle.

