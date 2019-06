Mit Martha von Friedrich von Flotow steht eine Opernrarität erster Klasse auf dem Spielplan in Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach. Eine großartige Spieloper mit eingängigen Melodien und rasanter Handlung erwartet die Besucher.

Die BVZ verlost Karten für den 4. August, Kategorie 1 + eventuell Blick hinter die Kulissen, Sektglas bei Empfang im Schloss Tabor. Kennwort: Martha. Einsendeschluss: 2. Juli.