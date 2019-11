„Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“ wurde 2013 zu einem unvorstellbaren, weltweiten Erfolg. Der Film machte die Seher mit zwei ganz besonderen Schwestern, einem charmanten Bergbewohner und einem unvergesslichen Schneemann, der innige Umarmungen liebt, bekannt. „Wir merkten, dass am Ende für uns doch noch ein paar Fragen offengeblieben waren“, sagt Regisseurin Jennifer Lee und meint weiter: „wir haben uns gefragt: Was macht Anna jetzt eigentlich, nachdem sie alles bekommen hat, was sie jemals wollte? Und wir fanden auch, dass wir uns noch einmal mit der Geschichte der Eltern beschäftigen sollten, und ganz besonders mit der Frage, wohin sie eigentlich unterwegs waren, als ihr Schiff unterging. Die wichtigste Frage von allen war aber natürlich: Warum wurde Elsa mit magischen Kräften geboren?. Die Figuren haben uns nicht losgelassen, wir wollten mehr über sie erfahren. Ihre Geschichte musste einfach weitergehen“, so Produzent Peter Del Vecho.

Nun kommt „Die Eiskönigin 2“ in die Kinos. Die neue Geschichte setzt drei Jahre nach den Ereignissen des ersten Films ein: Elsa ist Königin, und Anna lebt glücklich und zufrieden im Kreise aller derer, die sie liebt – Elsa, Kristoff, Olaf und Sven. Die Schwestern stehen sich so nah wie nie zuvor. Die enge Verbindung von Anna und Elsa bildet den Anker der Geschichte. Doch, wie die Filmemacher erzählen, gibt es bei aller Harmonie trotzdem noch einen tieferliegenden Rest von Unruhe und Furcht, der letztendlich zum großen Abenteuer führt – eines, das uns erst wirklich Klarheit über die Figuren geben wird.

