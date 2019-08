Auch auf der 49. Inform in Oberwart geht es heuer wieder heiß her. Am Freitag, dem 30. August ab 20 Uhr , findet das Schlagerfest im neuen Inform-Eventstadl statt.

Es wurden von den Veranstaltern keine Mühen und Kosten gescheut, um den partyfreudigen Gästen folgende Schlager- und Party-Stars nach Oberwart zu holen: Hannah, Melissa Naschenweng, Oliver Haidt, Franky Leitner, Inferno, Niki Kracher, Allessa und Lisa Mikolaschek heizen im Eventstadl richtig ein.

DJ Dieter Deutsch tritt als Moderator auf. Melissa Naschenweng wird im Rahmen der Inform ihr neues Album im Eventstadl präsentieren.

So kommt ihr an eure Tickets!

Die BVZ verlost einen Gratis-Eintritt und einen reservierten Tisch für sechs Personen im Rahmen des Schlagerfestes am Freitag, dem 30. August, Einlass ab 20 Uhr auf der Inform in Oberwart. Teilnahmeschluss ist der 28. August.

Oder jetzt schon Tickets sichern im BVZ-Ticketshop!

Mehr Infos gibt es auf der Homepage www.inform-discopark.at.