Der Rasen ist gemäht, die Tische sind verteilt und die Sonne lächelt vom Himmel. Sarah Keil und Martina Schabhüttl haben für die Gartentage, die am Samstag, dem 5. und am Sonntag, dem 6. Juni (jeweils von 10 bis 18 Uhr) im Schloss Kohfidisch stattfinden, angerichtet. „Auch wenn es den einen oder anderen nervt, wir bitten die Besucher sich an die 3-G-Regel zu halten und auch die Masken nicht zu vergessen“, informieren die Veranstalterinnen.

Maskenpflicht herrscht am gesamten Gelände für Aussteller und Besucher. „Wenn die Maskenpflicht im Freien am 10. Juni fällt, dann wollen wir auf eine grandiose Veranstaltung zurückblicken“, können sich die Veranstalterinnen Sarah Keil und Tina Schabhüttl einen kleinen Schmunzler nicht verkneifen.

Die BVZ verlost für die Gartentage im Schloss Kohfidisch 5x2 Eintrittskarten.