Unglaubliche acht ACTS erwarten euch diesen Sommer auf der WEHR ROCKT Bühne. Acoustic Music, Grunge, Folk, Drum and Bass, Electronicore, New Wave und Alternative Rock stehen am Programm.

zVg

Auf der Bühne stehen THE UNFRIENT aus Südtirol, KINGA DULA aus Oberösterreich, DUNE DINGOS und HARDRAM aus Horitschon, MINDBLIND aus Mattersburg, MORE GAIN aus Deutschkreutz, WHAM BAM BODYSLAM vom Attersee und SALMER aus den Untiefen des burgenländischen Nordens!

Einlass ist um 17:00 Uhr. Gefeiert wird bis 4:00 Uhr früh.

Tickets gibt’s unter: www.wehrrockt.at

VVK: 12€ AK: 14€

Die Moderation übernimmt das duo infernale Max Schabl & Joey Wonka.

Jetzt Tickets gewinnen!

Die BVZ 2x2 Tickets für Wehr Rockt in Deutschkreutz! Teilnahmeschluss ist der 28. Juli.