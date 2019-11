Das Repertoire der Weihnachtslieder setzt sich aus dem Great American Songbook zusammen. Lieder, die durch Größen wie Bing Crosby, Michael Bublé, Mel Tormé, Dean Martin oder Frank Sinatra bekannt wurden, aber auch der vielbesungene Tannenbaum finden Raum.

The Christmas Show – Die BVZ verlost Tickets für die Show am 21. Dezember in der Wiener Stadthalle.

Kennwort: Christmas Show.

Einsendeschluss: 1. Dezember.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich auch jetzt schon Tickets sichern unter BVZ.at/ticketshop.